هل تنجح الدعوة ؟ .. هاشتاج #توحيد_الصف_الوطني يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي

قاد بعض الناشطين والاعلاميين اليمنيين ومجموعة من الشباب حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاج #توحيد_الصف_الوطني في دعوة منهم لبنذ الخلافات وتوحيد الصف ضد العدو الاول “الحوثي”

الهاشتاج الذي اجتاح التواصل الاجتماعي في غضون ساعات تفاعل معه رجال دين وشخصيات اجتماعية ونشطاء عاديين، من خلال مئات التغريدات.

الكل أجمع على ضرورة توحيد الصف الجمهوري مؤملين على حزبي الإصلاح والمؤتمر وقيادتها في التأسيس وقيادة هذه المصالحة.

شارك بدوره المحامي السابق للرئيس الراحل علي صالح محمد المسوري وشكر المتفاعلين وأكد على أن هناك تجاوب واسع من قيادات عليا واتصالات لا تنقطع، لكنه أشار إلى أن هناك من لا زال يضع شروط من أجل توحيد الصف، وكأنه يقصد طرف من المؤتمر الشعبي العام ورفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح.

ثم عاد ليؤكد أن التاريخ لا يرحم وعلى الجميع اللحاق بالصف الجمهوري، وأن الذين يبحثون عن شروط عليهم أولا أن يكونوا رقما وقوة قبل كل شيء في هذا الزخم والحراك السياسي.