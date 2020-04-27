أخبار نادي برشلونة

هل خدع ليفربول برشلونة ؟

27 أبريل، 2020
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هل خدع ليفربول برشلونة ؟

هاي كورة_ هل خدع ليفربول مسئولي برشلونة ؟ هكذا تسائلت صحيفة السبورت الكتالونية بعد الأاخبار التي تسرب بخصوص صحة كوتينيو .

بايرن ميونخ أعلن إن نجم منتخب البرازيل فيليب كوتينهو خضع لعملية جراحية ناجحة في الكاحل لإزالة شظايا المفاصل السائبة”

البرازيلي يُعاني من مشاكل في الكاحل منذ إصابته خلال مباراة لعبها مع ليفربول ضد سندرلاند عام 2016 لذلك هو جاء لبرشلونة وهو يعاني بدنيا وهذا جزء من أسباب فشله مع برشلونة …نيمار سعره 164 مليون يورو (بند الفيفا)، ويحصل على 70 مليون يورو في كل موسم من باريس.


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