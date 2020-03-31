أخبار نادي برشلونة

هل سيضطر ريال مدريد لتقليد برشلونة ؟

31 مارس، 2020
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هل سيضطر ريال مدريد لتقليد برشلونة ؟

هاي كورة_ كشفت الصحف المدريدية إن ريال مدريد يفكر في تقليد برشلونة وأتلتيكو مدريد من أجل الخروج من شبح المشاكل الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

ريال مدريد بعد توقف أموال البث والرعاية قد يقوم بتخفيض الرواتب مثلما فعل برشلونة وأتلتيكو مدريد على الرغم من إصرار بييز على عدم المساس بالرواتب الخاصة بلاعبي كرة القدم أو السلة أو باقي الموظفين البالغ عددهم حوالي 800″.

بيريز يرى إن النادي لديه فائض مالي كافي للخروج من الأزمة ولكن لو طالت فترة الإيقاف قد يقلد برشلونة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية.


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