هل قتلَ طارق صالح قاتِل عمه الرئيس صالح ؟ اين ومتى حدث ذلك ؟ ""تفاصيل"

قالت وسائل اعلام يمنية ان العميد طارق محمد صالح نجح في قتل الشخص الذي قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح .

كانت تقارير عدة قد قالت قبل أعوام ان القيادي في ميليشيا الحوثي ويدعى حسن عبدالله الجرادي وهو قائد القوات الخاصة في صنعاء هو من نفذ عملية الاغتيال التي طالت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله .

وبحسب وسائل اعلامية فان الجرادي تم الامساك به في الساحل الغربي ليتم اعدامه من قبل قوات حراس الجمهورية .

واعترفت ميليشيا الحوثي بهذه الخسارة .

ورد نبيل الصوفي وهو صحفي يمني مقرب من طارق صالح ان تكون قوات صالح قد اعدمت الجرادي.

ورغم ان الواقعة قديمة إلا انه تم الكشف عنها مؤخرا

ورد الصوفي على هذه الاتهامات بالقول :” الجرادي قاتل مريض، متطرف ارهابي بذمته دماء الناس، قتله اللواء الخامس عمالقة في معارك التحيتا بعد ان قتل اصحابه شبابهم بدم بارد.

وخبركم يهذي بالاكاذيب، شليتوه للجوف ورديتم الجوف تبع طارق وقتلتم الجرادي قبل ثلاثة شهور.. كلها اكاذيب.

نعم الجرادي من عبيد ايران ومن الحرب السادسة كان الحوثي يوقع اتفاق سلام ويكلف الجرادي يبني قوة “الصابرين” على قولتهم. خونة تسير الخيانة في دمائهم.. وبعد مشاركته في اقتحام الثنية في صنعاء نزل الساحل يقود عصائب الموت والقوات الخاصة وكل مامع الحوثي من مسميات لمسلحين ارهابيين يرون كل اليمنيين عبارة عن كفار حلال دمهم.. ولكنه لقي رجال اللواء الخامس عمالقة سحقوه هو ورجاله ونثروا اكاذيبهم مع دمائهم اعتذارا للتحيتا وتهامة كلها..

عبد من عبيد الولاية تطهرت اليمن واليمنيين من رجسهم..