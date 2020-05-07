هل نايت كالم مخدر ويسبب الوفاة night calm من خلال موقع muhtwa.com , نايت كالم من الادوية التي تستخدم لعلاج اضطرابات النوم والأرق فهو يعمل على زيادة بعض المواد الكيميائية في الدماغ مثل حمض جاما أمينو بيوتريك مما يساعد على الاستغراق في النوم ولكن هناك سؤال متداول هل نايت كالم مخدر أم لا , هذا ما سوف نعرضه في هذا المقال .

نايت كالم مخدر أم لا

ينتمي دواء night calm إلى مجموعة الادوية المنومة والتي تساعد في علاج اضطرابات النوم فهو يحتوى على مادة زوبيكلون والتي تساعد على النوم وتعالج حالات الأرق , ويعتبر دواء نايت كالم من الادوية التي تسبب الإدمان والتي ينصح بتناوله لمدة اقصاها اسبوعين .

وعند التوقف عن استخدامه ينصح بأن يكون بشكل تدريجي حتى لا يسبب ظهور أعراض الانسحاب وهي :

الرغبة في القيء والشعور بالغثيان .

احمرار في الوجه .

آلام في المعدة .

اضطرابات عصبية والتوتر .

قد يرجع الشعور بالارق وعدم القدرة على النوم بعد التوقف عن استخدام العقار وهذا الأمر طبيعي أما اذا استمر الارق لمدة طويلة يجب استشارة الطبيب .

تركيبة اقراص نايت كالم

يحتوى على مادتين فعاليتين وهما :

الأملاح .

مادة Eszopiclone .

دواعي استخدام نايت كالم

يستخدم لعلاج حالات الأرق وقلة النوم .

يساعد على تحسين الحالة المزاجية .

يستخدم لعلاج اضطرابات النوم وتنظيمه .

يعالج حالات الأرق والتوتر .

يخفف من حالات التوتر العصبي .

علاج السلوكي المعرفي .

يستخدم في حالات الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل وعدم القدرة على النوم إلا لمدة قصيرة .

قد يستخدم لأغراض أخرى يحددها الطبيب .

آلية عمل اقراص نايت كالم

يحتوى night calm على مادة أساسية وهي إسزوبيكلون وهي تعمل على مستقبلات البنزوديازيبين وتتفاعل مع مستقبلات GABA,مما تساعد على الاسترخاء والاستغراق في النوم .

موانع استخدام نايت كالم

لا ينصح باستخدام اقراص نايت كالم لمن لديهم فرط حساسية تجاه مكونات العقار .

لا يستخدم night calm لمن يتعاطون الكحوليات وينصح بعدم البدء بتناول العقار إلا بعد مرور 3 شهور من التوقف عن الكحوليات .

لمن يتعاطون الكحوليات وينصح بعدم البدء بتناول العقار إلا بعد مرور 3 شهور من التوقف عن الكحوليات . لا ينصح باستخدام نايت كالم مع ادوية تسبب النوم مثل المهدئات وادوية البرد والمسكنات .

لا ينصح بوصف دواء night calm للأطفال والمسنين .

لمن يعانون من الاكتئاب تجنب استخدام العقار .

لا ينصح بوصف دواء نايت كالم لمن لديهم تاريخ بالاصابة بمشاكل نفسية أو لديهم افكار انتحارية .

تناول أقراص نايت كالم تسبب الشعور بالنعاس وفقدان التركيز ولذلك ينصح بعدم العمل على آلات تتطلب يقظة وانتباه أو قيادة السيارات أثناء فترة العلاج .

لمن يعانون من أمراض الكلى تجنب استخدام العقار .

لا يستخدم night calm لمن لديهم مشاكل في الكلى .

دواء نايت كالم مع الحمل والرضاعة

دواء نابت كالم من الأدوية التي لا يسمح بها أثناء فترة الحمل حيث إنها تعرض حياة الجنين للخطر .

كما إن لا ينصح بتناول العقار مع الرضاعة الطبيعية حيث نسبة قليلة من المادة الفعالة تنتقل للرضيع مع حليب الأم ويؤثر على صحته ولذلك يجب التوقف عن استخدام العقار أثناء فترة الرضاعة .

الاثار الجانبية لاقراص نايت كالم

عند استخدام night calm قد يصاحبه ظهور بعض المضاعفات والتي لا تظهر جميعها على المريض ولكن تختلف ظهورها على حسب رد فعل الجسم من المادة الفعالة وهذه الأعراض كالتالي :

الإصابة بجفاف في الفم .

ظهور طفح على الجلد .

الشعور بالدوخة والصداع الشديد .

كثرة العطس وسيلان الأنف .

الرغبة في النوم أثناء النهار .

عدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية مثل إعداد الطعام والسير والتحدث .

بعض المشاكل العصبية مثل التعرض لحالة من الارتباك أو الإثارة .

التعرض لحالة من الهلاوس سواء كانت بصرية أو سمعية .

الشعور بالحزن أو ارتكاب الذنب بدون سبب .

التعب والإعياء الشديد .

يشعر المريض بعدم القدرة على التركيز أو التفكير السليم .

فقدان الرغبة في تناول الطعام وبالتالي خسارة الوزن .

في بعض الحالات تتعرض لفقدان ذاكرة مؤقت .

الشعور بالقلق والدخول في حالة من الاكتئاب .

الاستمرار في تناول العقار لمدة طويلة قد يسبب ادمان العقار وعدم القدرة على الاستغناء عنه .

قد يسبب تناول نايت كالم ظهور مشاكل في التنفس .

التعرض للغثيان والقيء .

كل تلك الأعراض طبيعية ويمكن التخلص منها بمجرد التوقف عن تناول العقار ولكن في حالة تفاقمها أو استمرار ظهورها يجب إخبار الطبيب .

ارشادات استخدام اقراص نايت كالم

في البداية يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث طريقة الاستخدام والجرعة ومدة العلاج .

لا يجب تجاوز المدة التي يحددها الطبيب أو الجرعة المحددة .

متوفر من العقار كبسولات معوية مغلفة يتم ابتلاعها بالكامل , ومتوفر أقراص قابلة للمضغ يتم مضغها قبل بلعها .

الجرعة الاعتيادية : يتم تناول قرص واحد بتركيز 1 مجم قبل النوم بحد اقصي قرصين في اليوم .

متوفر من نابت كالم اقراص بتركيز 1 مجم و 3 مجم يتم أخذ الجرعة التي يحددها الطبيب .

ينصح بأن يكون التوقف عن استخدام العقار بشكل تدريجي تجنبا لظهور أعراض الانسحاب .

لا يجب تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية فهي تسبب مشاكل صحية أخرى .

يستمر تأثير نايت كالم حتى 6 ساعات وتختلف من شخص لأخر .

التفاعل العقاري مع نايت كالم

قبل استخدام night calm يجب إخبار الطبيب الأدوية والمكملات الغذائية فهناك بعض الادوية التي تسبب زيادة تركيز المادة الفعالة أو تتفاعل مع ادوية اخرى مثل :

دواء Telihromycin .

دواء Voriconazole .

دواء Triprolidine .

أدوية المسكنات .

أدوية المهدئات .

أدوية التي تعالج القلق والتوتر .

أدوية الاكتئاب .

أدوية البرد والانفلونزا .

أدوية مضادة الحيوي مثل كلاريثروميسين اريثروميسين أو كلورامفينيكول أو ريفامبين أو ريفابوتين أو ريفابنتين .

ادوية مضادة للفطريات مثل الكيتوكونازول أو ايتراكونازول أو الفلوكونازول .

ادوية مرخية للعضلات مثل باكلوفين أو سيكلوبنزابرين أو ميثوكريامول .

ادوية مضادة للذهان مثل هالوبيريدول أو فلوفينازين .

أدوية القلب مثل فيراباميل او ديلتيازيم .

ادوية مضادة للاختلاج مثل كاربامازيبين أو الفينيتوين .

بدائل اقراص نايت كالم

هناك بعض الادوية التي يمكن استبدال night calm بها مثل :

سليبيز .

سليب وكلون .

دواء نوكنيبلون .

ماجيكبيكلون .

سعر اقراص نايت كالم

متوفر حبوب night calm بتركيز 3 مجم سعر العبوة 133 جنية مصري .

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