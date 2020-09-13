تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ومدير عام الشرطة العميد نجيب ورق، مكتب الهجرة والجوازات المؤقت بمديرية الخوخة ومدى جاهزيته لإستلام معاملات المواطنين وآليات حصولهم على وثائق السفر.

وأكد المحافظ ان فرع المصلحة أصبح جاهزاً بالكامل ولم يتبقى سوى إصدار قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي وجه في وقت سابق بتجهيز كافة احتياجات ومتطلبات المصلحة وهو ما تم إنجازه بكامل التجهيزات الفنية والإدارية.

ودعها المحافظ وزير الداخلية الى سرعة إصدار القرار الذي سيكون بمثابة فرج كبير انتظره الجرحى والمصابين والمرضى والطلاب وكافة المواطنين في المحافظة.

وفي السياق تسأل مراقبون حول استجابة وزير الداخلية أحمد الميسري لدعوة محافظ الحديدة، متوقعين برفض الميسري هذه الدعوة نتيجة الصراع الحاصل في إطار مكونات الشرعية، حيث تعتبر قيادة الشرعية المحسوبة على الرئيس هادي بأن مناطق الساحل الغربي، خارج نطاق سيطرتها..