هل يستقيل بارتوميو من برشلونة ؟

هاي كورة_ أكدت الصحف الكتالونية إن الأيام المقبلة صعبة للغاية على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونةوربما تنتهي الأزمة بإستقالته .

1_ بارتوميو كان يتوقع استقالة 4 مدراء فقط،لكنه تفاجأ بوجود 6 إستقالات

2_برشلونة لديه حاليا 13 مديرا والعد الأدنى 14 لذلك سيتم التعاقد مع مدير جديد لإنقاذ المجلس

3_المشكلة إن بارتوميو لايجد من يثق فيه الآن خصوصا بعد أزمة تعاقد النادي مع إحدى شركات التواصل الاجتماعي للهجوم على عدد من اللاعبين ورموز النادي والمرشحين السابقين لرئاسة البارسا

4_خلال فترة رئاسة بارتيميو, استقال 11 شخص من مجلس ادارة برشلونة

5_وظائف من استقالوا من مجلس إدارة برشلونة :

نائب الرئيس, اليد اليمنى لـ بارتيميو

نائب الرئيس الإقتصادي وامين الصندوق

مدير اللجنة الإقتصادية

مدير التجارة

مدير مجلس السكرتارية

مدير الإنضباط