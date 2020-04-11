أخبار نادي برشلونة
هل يستقيل بارتوميو من برشلونة ؟
هاي كورة_ أكدت الصحف الكتالونية إن الأيام المقبلة صعبة للغاية على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونةوربما تنتهي الأزمة بإستقالته .
1_ بارتوميو كان يتوقع استقالة 4 مدراء فقط،لكنه تفاجأ بوجود 6 إستقالات
2_برشلونة لديه حاليا 13 مديرا والعد الأدنى 14 لذلك سيتم التعاقد مع مدير جديد لإنقاذ المجلس
3_المشكلة إن بارتوميو لايجد من يثق فيه الآن خصوصا بعد أزمة تعاقد النادي مع إحدى شركات التواصل الاجتماعي للهجوم على عدد من اللاعبين ورموز النادي والمرشحين السابقين لرئاسة البارسا
4_خلال فترة رئاسة بارتيميو, استقال 11 شخص من مجلس ادارة برشلونة
5_وظائف من استقالوا من مجلس إدارة برشلونة :
نائب الرئيس, اليد اليمنى لـ بارتيميو
نائب الرئيس الإقتصادي وامين الصندوق
مدير اللجنة الإقتصادية
مدير التجارة
مدير مجلس السكرتارية
مدير الإنضباط