هل يطبق النموذج المصري لرئاسة اليمن؟

يُقال أن مستشاري الدولة المصرية الحديثة، أشاروا على رؤسائهم بأن يختاروا نواباً يقِلّون عنهم ذكاء وسعة وحيلة. وقد نظر رؤساء الدولة اليمنية الحديثة إلى نوابهم بنفس القدر من الحذر. لم يكن أبداً أن الرئيس عبدربه منصور هادي، وصل إلى منصبه الحالي عن أحقية وجدارة، ولم يكن يوماً الحاكم الحقيقي لشؤون البلاد. فقد اختاره علي عبدالله صالح – الذي نال منه هوس التعلق بكرسي الحكم إلى حد الجنون – خصيصاً ليكون نائباً له؛ وكان ذلك تحديداً لأن هادي افتقر للكاريزما والمهارات القيادية ولم يكن له أيضاً دائرة من الموالين.

وربما هناك شيءٌ من الصحة، فخبرته في نضال جنوب اليمن في سبيل الاستقلال، والتدريب العسكري الذي تلقاه في مصر والاتحاد السوفيتي، وانتماءه لفصيل الحزب الاشتراكي الذي فر من عدن إلى صنعاء قد أكسبه شيئاً من المصداقية. فوجد صالح أن هذه المصداقية مفيدة له دون أن تكون خطيرة عليه على الإطلاق.

تقلّد هادي منصب الرئاسة بعدما خسر صالح شعبيته في الشارع اليمني خلال الاحتجاجات الشعبية عام 2011، وربما الأهم من ذلك نتيجة خسارته لشعبيته لدى ملوك الخليج. فتم “انتخاب” هادي في استفتاء شعبي ضم اسم مرشح واحد، وجرى ذلك على عجالة ليكون رئيس الفترة “المؤقتة” التي مُددت لاحقاً حتى إشعار آخر بشكل متردد وغير مجدٍ. لقد ورث هادي كأساً مسموماً، إذ لم يملك أي فرصة ليكون قائداً ناجحاً، ولم يكن أهلاً لهذه المهمة بالأساس.

فحتى لو افترضنا أن أمور الحكم انتهت إلى زعيم وطني موهوب صادق النوايا، لكان عليه أيضاً مواجهة مهمة المصالحة بين الشقوق الكثيرة والمتعددة في شبه الجزيرة العربية، وخصوصاً الانقسامات التي تشكلت بين دائرة الأغنياء المغلقة التي تملك سلطة الحكم المطلق وبين عامة الشعب اليمني المشظى والمحروم. وهادي، الذي “يحكم البلاد” من منفاه في الرياض، لم يكن أبداً هذا الزعيم الموهوب.

وبغض النظر عن الوضع الصحي لهادي أو طول عمره، لا يلوح في الأفق أي بوادر لما قد يعتبر “السيناريو الأفضل”.

فصحيح أنه حالياً يشغل منصب الرئاسة، إلا أن الكثيرين يرون أنه مجرد دمية في يد السعوديين وربما غيرهم من العوائل الخليجية المالكة. سيواجه اليمن احتمالاً من بين احتمالين على الأقل حين توافي المنية هادي.

قد تندلع حرب عسيرة دموية مفتوحة (وعلى الأرجح ستقفز وسائل الإعلام الغربية إلى وصفها بأنها “قبلية”) بين أطراف متعددة: نائب الرئيس الحالي علي محسن الأحمر، والكتل الجنوبية، وجماعة الحوثيين المسلحة (أنصار الله)، والقاعدة، وأمراء الحرب المحليين والإقليمين في مأرب وتعز وحضرموت وأماكن أخرى، وغير ذلك من الميليشيات. وطبعاً سيحظى الكثير من هؤلاء الأطراف برعاية قوى خارجية، وبالصورة الأكبر من ملوك الخليج.

وربما تصّفي الكتل البرلمانية حساباتها أيضاً في هذا النزاع. فسيكون الحال مشابهاً للأزمة الليبية، بحيث لا تستطيع أي سلطة مركزية أن تصرّح بامتلاكها للشرعية سواءً داخلياً أو دولياً. وهذا سيكون وصفة أكيدة للفوضى والاضطراب والعنف.

الاحتمال الآخر هو مصير مشابه للنموذج المصري في ما بعد 2013، بتنصيب رجل قوي أو مجلس رئاسي ليكون “الحكومة المعترف بها دولياً” وربما يكون ذلك مع عقد انتخابات صورية.

وفي النسخة اليمنية من هذا السيناريو، قد تتوجه السعودية، مع دعم الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى دعم “هادي جديد”، ربما تحت غطاء قرار مجلس أمن جديد. ولكن ما إذا كان هذا الشخص سيحكم أم لا، فهذه مسألة أخرى كلياً.

د. شيلا كارابيسو هي أستاذة العلوم السياسية في جامعة ريتشموند. وهي مؤلفة كتاب المجتمع المدني في اليمن: اقتصاد النشاط السياسي المجهول في الجزيرة العربية، كما حررت كتاب الجزيرة العربية المجهولة: برقيات من اليمن والخليج. (تغرّد على SCarapico@.).