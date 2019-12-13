هل يفك جريزمان اللعنة ؟

هاي كورة_ يعود المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان يوم السبت إلى ملعب الأنويتا وهو الملعب الذي رآه لاول مرة كمحترف وكان موطنه لكرة القدم لمدة خمسة مواسم قبل أن ينتقل لأتلتيكو مدريد .

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها هناك كمنافس في الواقع ستكون هي الزيارة السادسة له لكن الغريب أنه سجل مرة واحدة فقط هناك.

رصيد جريزمان الإجمالي ضد ريال سوسييداد هو سبعة انتصارات وثلاث خسائر كلهم ​​في أنويتا و في المجموع سَجل جريزمان أربعة أهداف ضد فريقه السابق ولكنه يعاني عندما يزور الأنويتا !