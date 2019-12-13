أخبار نادي برشلونة

هل يفك جريزمان اللعنة ؟

13 ديسمبر، 2019
0
هل يفك جريزمان اللعنة ؟

هاي كورة_ يعود المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان يوم السبت إلى ملعب الأنويتا وهو الملعب الذي رآه لاول مرة كمحترف وكان موطنه لكرة القدم لمدة خمسة مواسم قبل أن ينتقل لأتلتيكو مدريد .

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها هناك كمنافس في الواقع ستكون هي الزيارة السادسة له لكن الغريب أنه سجل مرة واحدة فقط هناك.

رصيد جريزمان الإجمالي ضد ريال سوسييداد هو سبعة انتصارات وثلاث خسائر كلهم ​​في أنويتا و في المجموع سَجل جريزمان أربعة أهداف ضد فريقه السابق ولكنه يعاني عندما يزور الأنويتا !


أخبار ذات صلة

الوسوم
اللعنة جريزمان ريال سوسيداد فرنسا هل يفك

إقرا أيضا

Photo of رونالدينيو: ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ

رونالدينيو: ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ

13 ديسمبر، 2019
Photo of ديل بوسكي: تأجيل الكلاسيكو زاد من المخاطر

ديل بوسكي: تأجيل الكلاسيكو زاد من المخاطر

13 ديسمبر، 2019

“إنفوجراف” .. تعرف على جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات السبت الكروي

13 ديسمبر، 2019
Photo of نجم ريال مدريد: أسلوب لعبي مناسب لبرشلونة

نجم ريال مدريد: أسلوب لعبي مناسب لبرشلونة

13 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق