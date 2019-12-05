هل يلحق ألبا وسيميدو بالكلاسيكو؟

قبل الكلاسيكو: تحديث بخصوص إصابة سيميدو وألبا

فريق عمل يوروسبورت عربية

بات من شبه المؤكد أن يكمل الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا تعافيه من الإصابة خلال أيام، حيث يسعى للعودة إلى المشاركة بعد إصابة في أوتار الركبة تعرض لها يوم 5 نوفمبر الماضي.

سيميدو

ويأمل ألبا أن يكون لائقا بحلول يوم 18 ديسمبر للمشاركة في الكلاسيكو المرتقب، بينما من المستبعد أن يلعب البرتغالي سيميدو في تلك المباراة.

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صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من الفريق الكتالوني نشرت تقريرا عن حالة ألبا البدنية جاء فيه أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة للجزم باكتمال تعافيه حيث سيتخذ برشلونة شتى الاحتياطات لضمان عدم حدوث انتكاسة.

ويشير التقرير إلى أنه في حال سار كل شيء على ما يرام فمن المتوقع أن يلعب ألبا لبعض الدقائق ضد ريال سوسييداد يوم 14 ديسمبر، لإعداده بشكل تدريجي قبل الكلاسيكو 18 ديسمبر كانون الأول.

أما الظهير الأيمن البرتغالي، سيميدو فقد عانى من إصابة في ربلة الساق قبل خمسة أيام من تعرض ألبا للإصابة، وسيعود -نظريًا- قبل ثلاثة أيام من الكلاسيكو في أفضل السيناريوهات، ما يعني أنه من المستبعد جدًا مشاركته في تلك المواجهة.

ويتساوى كل من ريال مدريد وبرشلونة في صدارة الليغا بـ31 نقطة لكل منهما.