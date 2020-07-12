هل يلحق جريزمان بمباريات دوري ابطال اوروبا؟

هاي كورة-أعلن نادي برشلونة صباح اليوم الأحد عن غياب نجم الفريق الفرنسي انطوان جريزمان عن النادي حتي نهاية الموسم ،بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة بلد الوليد.

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي :” أن انطوان جريزمان ،سيغيب عن النادي لمدة 3الي 4 أسابيع ،وبالتالي غيابه عن الفريق حتي نهاية الموسم.

من جانبه اكدت صحيفة”AS” الإسبانية ،ان انطوان جريزمان سيكون متاح بشكل كبير في لقاء الإياب أمام نابولي في مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي من المقرر إقامتها على ارضية ملعب الكامب نو.