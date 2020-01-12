هل يمتلك زيدان عصا سحرية أعادت كبار ريال مدريد لمستواها المعهود؟

هاي كورة – ترى جماهير نادي ريال مدريد الإسباني أن زين الدين زيدان يمتلك عصا سحرية أعادت مستوى بعض نجوم الفريق لمستواهم الحقيقي بعدما ظن الكثيرين انهم انتهوا ولن يعودوا.

واستشهدت الجماهير بمستوى توني كروس الذي كان يعيش فترة كارثية الموسم الماضي وأصبح الآن من أهم نجوم الفريق تحت قيادة زيدان وكذلك لوكا مودريتش الذي أعاد للاذهان زمن الكرواتي الجميل في التشكيلة الملكية.

كما أثنت الجماهير على تعامل زيدان مع فيدي فالفيردي الذي بات اكتشافه التاريخي نظراً لقدرته على تطوير مستواه وكذلك أدوار كاسيميرو التي لا يجيدها غيره وكله بفضل الفرنسي.