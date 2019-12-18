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هل ينجح فالفيردي في دور ظل ميسي في الكلاسيكو؟

18 ديسمبر، 2019
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هل ينجح فالفيردي في دور ظل ميسي في الكلاسيكو؟
ليونيل ميسي

موقع سبورت 360 – تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن الدور الذي قد يمنحه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني للاعبه الشاب فيديريكو فالفيردي في مباراة الكلاسيكو مساء الأربعاء.

النادي الملكي ينزل ضيفاً ثقيلاً على ملعب الكامب نو لملاقاة برشلونة في قمة مباريات الدوري الإسباني ، في لقاء مؤجل بينهما ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الليجا.

زيدان يفكر في فرض رقابة لصيقة على ميسي في الكلاسيكو

و أشارت ماركا إلى أن البرازيلي كاسيميرو سيعود لتشكيل الريال الأساسي في الكلاسيكو بعدما خلد للراحة في مباراة فالنسيا الماضية.

و يظهر السؤال بخصوص الدور الذي ينوي زيدان منحه لفالفيردي ، على السطح ، و ترى ماركا أن زيزو قد يستخدم فيدي للضغط على خطوط برشلونة برئاته الثلاث وتركيزه الشديد الذي يخوض به المباريات أو قد يتجه لمنحه دور ظل ليونيل ميسي النجم الأبرز في البارسا.

أن يعين زيدان لاعباً ليكون ظلاً لميسي في الكلاسيكو أمر فعله الفرنسي من قبل ، كان ماتيو كوفاسيتش قام بهذا الدور مرتين ، نجح في الأولى و فشل في الثانية.

و تظن ماركا أن فكرة لعب فالفيردي كظل لميسي تبقى واردة في خطة زيدان لكن فكرة فرض مراقبة لصيقة على ميسي لا تضمن النجاح على الرغم من ثقة مدرب الريال الكبيرة في لاعبه الأوروجواياني.

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