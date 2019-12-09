هويدي يدشن كبرى المشاريع التنموية في ساه حضرموت

افتتح مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي ثلاثة مشاريع تنموية بمنطقتي شريوف وحكمة ممولة ضمن مشاريع التنمية المحلية لمناطق امتياز شركة بترومسيلة .

وقص المدير العام شريط الافتتاح لتشغيل مشروعي مياه شريوف وحكمة بمنظومة الطاقة الشمسية حيث يستفيد من المشروعين أكثر من خمسة آلاف نسمة بطاقة إنتاج يومية تصل إلى تسعمائة متر مكعب .

وافتتح مدير عام مديرية تريم ومعه علي عمر بن شهاب مدير إدارة التربية مشروع بناء ثلاثة صفوف دراسية وتأثيثها مع مكتب المعلمين بمدرسة حكمة للتعليم الأساسي .

ونوه المستشار القانوني خالد هويدي بإسهامات شركة بترومسيلة في برامج ومشاريع التنمية للمجتمعات المحلية بمناطق الامتياز مشيرا إلى أن ما يميز تلك المشاريع أنها مستدامة وجاءت تلبية لاحتياجات السكان المحليين.

ونقل مدير عام مديرية تريم شكر وامتنان أبناء تلك المناطق للقيادة التنفيذية لشركة بترومسيلة ممثلة بالمدير العام التنفيذي الأستاذ محمد أحمد بن سميط ومديري العمليات بقطاعات الشركة المختلفة .

حضر افتتاح المشاريع الأخ رامي الكثيري القائم بأعمال العلاقات العامة والتنمية المجتمعية بشركة بترومسيلة القطاع 53 وعدد من أعيان ووجهاء منطقتي شريوف وحكمة.