المشهد العربي

هيئة الانتقالي تحذر من استفزازات مليشيا الشرعية في أبين وشبوة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 14 دقيقة
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حذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من خطورة الاستفزازات التي تمارسها مليشيات تابعة للشرعية في أبين وشبوة، لعرقلة وإفشال اتفاق الرياض.

وأدانت النشاطات المستفزة لبعض قيادات حكومة الشرعية في المهرة وسيؤون، بهدف عرقلة تنفيذ نتائج اتفاق الرياض .

وأشادت الهيئة بالصمود البطولي للقوات المسلحة الجنوبية والتضحيات الجسيمة التي تقدمها بمحافظة الضالع في مواجهة المليشيات الحوثية.

وطالبت قيادة التحالف بموقف جاد تجاه هذه القيادات التي تخدم بتصرفاتها مليشيا الحوثي.

واستعرضت الهيئة التقرير التحليلي السياسي المقدم من الدائرة السياسية للأمانة العامة عن نتائج اتفاق الرياض.

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المشهد العربي

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