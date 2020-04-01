هيئة البريد بعدن تدين محاولة القتل لموظفها وتدعو للكشف عن الجناة

أدانت هيئة البريد والتوفير البريدي ، في العاصمة المؤقتة عدن ، عملية إطلاق الرصاص على عقيل صالح حسن ، موظف لدى منطقة بريد الضالع ، مساء الاثنين المنصرم .واعربت الهيئة ممثلة برئيسها الاستاذ عز الدين عبد الوهاب العمودي ، رئيس الهيئة ، عن قلقها من الحادثة التي أودت بحياة سائق الدراجة ” علي صالح شائف ” المواطن الاعزل ، وما تسببت به من اقلاق لعائلة واقارب وزملاء موظف البريد .ودعت كافة ابناء المحافظة ممثلة بقيادتها ومشائخها واعيانها وإدارة الأمن فيها إلى سرعة الكشف عن الجناة الفاعلين وتقديمهم لسلطات العدالة .واكدت بضرورة الكشف وتعقب الجناة وتوفير بيئة آمنة لكافة موظفي البريد بالمحافظة والذين يحسب لهم العمل بشكل منتظم ودونما توقف حتى ايام الحرب ، على الرغم من إغلاق جميع المناطق البريدية .واعتبرت عملية الاستهداف تمثل ظاهرة خطيرة وغير مسبوقة ما يتوجب رفضها وادانتها وبكل السبل والوسائل كي لا تتكرر ، لافتة إلى أن هذه الظاهرة دخيلة وليست من اخلاقيات وقيم محافظة عُرفت بمقاومتها للظلم والظالمين .واوضحت أن استهداف الموظفين الابرياء لايخدم ابناء الضالع عامة باعتبارهم جميعا مستفيدون من صيرورة خدمات هيئة البريد في الضالع ، إذ أن هنالك أكثر من عشرين ألف مواطن مستفيد وبشكل شهري من خدمات البريد وفي عموم مديريات المحافظة .وترحمت على روح سائق الدراجة ، داعية المولى العلي القدير لأن يتقبله مع الشهداء والصديقين والصالحين .

من جانبه طالب مدير عام مكتب الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمحافظة الضالع، الاستاذ سامي صالح البرطي، الجهات الأمنية بالمحافظة بسرعة ملاحقة منفذي عملية الاغتيال التي استهدفت أحد موظفي الفرع امس الأول، وتقديمهم للعدالة.

وقال البرطي في بلاغ صحفي” نوضح للرأي العام أن مدينة الضالع تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوقا، واصبحت مرتعا للمجرمين وقطاع الطرق، لذا نطالب الجهات الأمنية بالقيام بدورها، مالم فاننا سنضطر إلى حماية موظفينا بإغلاق مكاتبنا حتى اشعار اخر ونخلي مسئوليتنا امام المستفيدين من الخدمات البريدية بكافة مديريات المحافظة”.

ونجا مدير الخدمات في بريد الضالع عقيل صالح حسن، بأعجوبة من عملية اغتيال نفذها مسلحان على متن دراجة نارية، وهو في طريق عودته من عمله إلى منزله الكائن غرب مدينة الضالع مركز المحافظة، فيما قتل سائق الدراجة التي كان يستقلها عقيل.

وقال البرطي ان موظفي فرع الهيئة في حالة غضب شديد جراء محاولة اغتيال زميلهم، وأن عملية الاغتيال أثرت كثيرا على مستوى أدائهم، حيث يتحملون صرف رواتب ما يربو من 20 الف مستفيد من خدمات البريد شهريا، وسط ظروف امنية غاية في الخطورة.

وأوضح أن عقيل صالح واحدا من أبرز كفاءات الفرع واكثرهم نشاطا ومعروف عنه جهوده الكبيرة في متابعة مشاكل المئات من المستفيدين لدى جهات الاختصاص، مشيرا إلى أنه لا ينتمي لاي تيار سياسي أو حزبي عدا انتماءه لشرف مهنته.

ويعد بريد الضالع من أنشط مؤسسات الدولة في محافظة الضالع والمحافظات المحررة، وهو المؤسسة الوحيدة التي لم تغلق أبوابها حتى أثناء الحرب.