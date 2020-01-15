المشهد اليمني

هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع تدشّن العام التدريبي 2020

15 يناير، 2020
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المشهد اليمني

دشنت رئاسة هيئة القوى البشرية، اليوم الأربعاء، العام التدريبي 2020م تحت شعار (من تطوير البناء الأداء الإداري إلى تطوير الأداء الإداري).

ونظمت الهيئة لقاءً تشاوريًا شاركت فيه دائرة شئون الضباط ودائرة شئون الأفراد والاحتياط العام، بحضور رؤساء الشعب البشرية للمناطق العسكرية والهيئات والدوائر والوحدات المستقلة للقوات المسلحة.

وجرى خلال اللقاء استعراض التقارير السنوية للعام 2019م ومناقشة الخطة السنوية للعام التدريبي 2020م ، وتطوير الإداء الإداري بما يحقق خدمة وحفظ حقوق منتسبي القوات المسلحة.

وأشاد الحاضرون بالدعم الذي تولية القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة وزارة الدفاع ، ورئاسة هيئة الأركان العامة، واهتمامها بعملية البناء النوعي للقوات المسلحة ومنها هيئة القوى البشرية والتي تمثل حجر الزاوية لمنتسبي الجيش الوطني بمختلف التشكيلات العسكرية.

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