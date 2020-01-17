هيئة "المقاييس والجودة" تعتزم إنشاء فرعها الجديد بمحافظة المهرة

ناقش اجتماع عُقد أمس في محافظة المهرة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، وضم وكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري، وفريق برئاسة نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فهد ردمان، إجراء مسح ميداني ورفع البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء مكتب لهيئة المواصفات في المهرة.

وأقر الاجتماع قيام الفريق المختص بزيارة منفذ صرفيت وميناء نشطون وفرع شركة النفط وشركة الغاز في محافظة المهرة لجمع البيانات والمعلومات والاطلاع على نشاط العمل في هذه المراكز الحيوية.

وأبدى أمين عام محلي المهرة نيمر، استعداد السلطة المحلية في المهرة لتذليل كافة الصعوبات من أجل تسهيل عمل الفريق وجمع المعلومات والبيانات بأسرع وقت لما من شأنه إنجاز عملية إنشاء مكتب هيئة المواصفات والمقاييس بالمهرة .. موجهاً الجهات المختصة بتسهيل عمل الفريق وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة.

من جانبه أشاد ردمان، بتعاون السلطة المحلية في المهرة، مؤكداً أهمية فتح مكتب لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمهرة من أجل ضبط المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي والخدمات الأخرى وفحص جميع البضائع الداخلة إلى المهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفة منها لما من شأنه الحفاظ على صحة المواطنين من الغش التجاري.

حضر اللقاء مدير عام الجمارك بمحافظة المهرة المهندس علي رويشد.