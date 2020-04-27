هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تستكمل صيانة كهرباء الخوخة

المكلا (المندب نيوز) البيان

أنهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، أعمال الصيانة الشاملة لكهرباء مدينة الخوخة، وبما يضمن استمرار التيار الكهربائي لأبناء المدينة، التي تتخذها السلطة المحلية عاصمة مؤقتة لمحافظة الحديدة.

وذكر ممثل هيئة الهلال في الساحل الغربي أن عملية الصيانة شملت 5 مولدات، بإجمالي واحد ميغا و900 كيلو وات، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمتها في وقت سابق، ضمن برامجها ومبادراتها، لإعادة تطبيع الحياة في المديريات المحررة.

صيانة شاملة

وإلى جانب المولدات الكهربائية وأعمال الصيانة الشاملة والدورية، تقدم هيئة الهلال مادة المازوت باستمرار، لضمان استمرار تقديم خدمة الكهرباء بصورة مجانية للسكان، تقديراً للظروف المعيشية، التي يمر بها الشعب اليمني، بسبب الحرب المفروضة من قبل الميليشيا الحوثية الإيرانية.

من جهتها، عبّرت السلطة المحلية في المديرية، عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن مشاريعها وبرامجها ومبادراتها الإنسانية، سدت الفراغ الحاصل في مؤسسات الدولة، وأسهمت إلى حد كبير في تطبيع الحياة، وتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين.

اهتمام كبير

وقال سليمان ناصر عضو المجلس المحلي، إن مديرية الخوخة تحظى باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال، وتشمل مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة السكان، مثل الطاقة والتعليم والصيد والصحة والبلدية، وتقديم السلال الغذائية لكل مخيمات النازحين، مؤكداً أن أبناء الخوخة وكل أبناء الساحل الغربي والسهل التهامي، لن ينسوا هذا الدور الإنساني لدولة الإمارات.