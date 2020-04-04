هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل أعمالها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا

المكلا (المندب نيوز) علي الجفري – تصوير / محيي الدين سالم

كثّفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملاتها التثقيفية والتوعوية للوقاية من فيروس كورونا بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وتضمنت الحملة وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات والملتقيات الشبابية بالمحافظة، توزيع الملصقات التي تشرح أهمية التباعد الاجتماعي، وترسيخ الوعي المجتمعي للوقاية من الفيروس، كذلك توزيع فولدرات توعوية ونشر بوسترات إرشادية”.

واستهدفت الحملة الأسواق الشعبية والشوارع التجارية والمناطق السكنية، وفي وقت سابق، قامت الهيئة بنشر لوحات عملاقة توعوية عن كورونا، على الشوارع الرئيسية للمدينة، لتوسعة الحملة ولتكون عامة في كل مناطقها وأحيائها.