هيئة حماية البيئة تنظم ورشة عمل حول تقييم إدارة المحميات البحرية بعدن

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طرق تقييم فعالية إدارة المحميات البحرية.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام اكساب 21 مشارك ومشاركة، عدد من المعارف العلمية حول مفاهيم البيئة البحرية في اليمن وانواع المحميات البحرية ، وطرق تقييم فعالية الادارة للمحميات البحرية، والتعرف على محمية الاراضي الرطبة وتقييم محمية سقطرى البحرية .

وأوضح القائم بأعمال وزير المياة والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أهمية هذه الورشة التي تأتي بتعاون مشترك مع الهيئة الاقليمية لتدريب الكادر الوطني على كيفية عمل التقييم في ادارة المحميات البحرية للمساهمة في حماية المحميات من الاضرار التي اصابتها جراء الاهمال التي تعرضت له بسبب الصراعات ..مؤكدا حرص الوزارة تقديم كافة الدعم والتأهيل اللازم لانشطة الهيئة العامة لحماية البيئة للحفاظ على استمرار العمل البيئي في مثل هذه الاوضاع .

من جانبه أشار كلاً من وكيل وزارة المياة والبيئة ، القائم باعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي، و ممثل الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن الدكتور زاهر الأغوان، الى أهمية الورشة التي تهدف الى معرفة طرق تقييم فعالية إدارة المحميات البحرية في البلاد والتي تحتاج الى أهتمام كافة الجهات المعنية، وتشكيل فريق مشترك لتنفيذ مخرجات الورشة على ارض الواقع خلال العام الحالي 2020 ، والعمل على تنفيذ ورش عمل مع الجهات الداعمة للحفاظ على بيئة المحميات البحرية من الاضرار التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.