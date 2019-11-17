هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي تدعو التحالف للوقوف أمام استفزازات الإخوان لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

عدن24 ـ خاص

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري الأسبوعي، برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي، القائم بأعمال رئيس المجلس، مساعد الأمين العام لهيئة الرئاسة.

وناقشت الهيئة خلال الاجتماع، أوضاع قطاع الكهرباء من خلال التقرير المُقدم من مركز دعم القرار بالمجلس، حيث شددت الهيئة على ضرورة الوقوف بجدية أمام وضع قطاع الكهرباء، وخاصة في مجال التخطيط ومحاربة الفساد المستشري في القطاع، ومعالجة ذلك بإجراءات حقيقية وفاعلة من قبل الدولة للخروج من هذه الأزمة المزمنة.

ووقفت الهيئة أمام الاستفزازات المستمرة من قبل القيادات العسكرية الإخوانية في الحكومة اليمنية التي تهدف لعرقلة مسار تنفيذ اتفاق الرياض، وآخرها محاولة تفجير الوضع في شبوة وبعض المحافظات الجنوبية، في تحدٍ صارخ لجهود التهدئة التي يرعاها التحالف العربي، والتي مازال المجلس الانتقالي ملتزم ومتمسك بها، رغم الخروقات التي يمارسها بعض القيادات العسكرية الإخوانية في الحكومة اليمنية.

وفي هذا الخصوص، دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي قيادة التحالف إلى إلزام الطرف الآخر بوقف تلك الاستفزازات والخروقات، التي تهدف إلى عرقلة مسار تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدة إن المجلس الانتقالي قد يضطر مُجبراً إلى وقف هذه الاستفزازات والتصدي لها بحزم وفق ما تقتضيه مصلحة الجنوب، ولتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ اتفاق الرياض وضمان عدم تعطيله.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات اللازمة للاحتفال بذكرى الاستقلال الوطني للجنوب “30 نوفمبر”، حيث أقرت الهيئة المقترحات المقدمة من الأمانة العامة والقيادة المحلية لتنفيذها وفقا للبرامج المعدة للاحتفال بهذه المناسبة.

كما وقفت الهيئة في اجتماعها أمام مستجدات الأوضاع الأمنية في محافظات الجنوب، والعاصمة عدن على وجه الخصوص، والتعديات التي طالت الأراضي والمتنفسات العامة والخاصة والمنشئات الحكومية والأثرية، مؤكدة على ضرورة التزام كافة الوحدات بمهامها وتحمل مسؤوليتها الكاملة وتنفيذ المهام المُوكلة إليها في حماية وإزالة أي استحداثات في الممتلكات العامة والخاصة، وضبط المعتدين والتنسيق الدائم مع النيابة العامة والعمل تحت إشرافها المباشر في هذا الجانب.

وفي ختام الاجتماع، جرى استعراض باقي الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال واتخذت الهيئة الاجراءات اللازمة بشأنها.