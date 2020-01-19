عدن 24

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس الزُبيدي

19 يناير، 2020
0

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأحد، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس.
ووقفت الهيئة أمام نتائج الدورة الثالثة للجمعية الوطنية للمجلس، مُكلفة رئاسة الجمعية الوطنية بإعداد مقترح بآلية تفعيل الأداء الرقابي العام للجمعية على أداء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد انطلاقًا من الشراكة التي يؤمنها اتفاق الرياض في إدارة المرافق والمؤسسات في محافظات الجنوب، وكذا إعداد مصفوفة مقترحات بالاجراءات ذات الأولوية المطلوبة والممكنة لتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية.
وأكدت هيئة الرئاسة على ضرورة مواصلة الجمعية الوطنية للحوارات مع المكونات الجنوبية لمواصلة وتوحيد جهود مختلف القوى لتعزيز الوحدة الوطنية الجنوبية والاسهام الفاعل لتنفيذ اتفاق الرياض، مقدرة الجهود المبذولة من قبل الهيئة الإدارية للجمعية للإعداد والتحضير للدورة.
وناقشت الهيئة اجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدة في السياق على أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي قدمت التنازل تلو الآخر، حرصًا منها على إنجاح عملية التنفيذ للاتفاق، بينما يقابلها الطرف الآخر بالعرقلة تلو الأخرى، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي نفذ بند قبول عودة الحكومة بل وقدم لها التسهيلات لمباشرة عملها، كما باذر بالانسحاب وفقًا للخطة الميدانية، في حين لازالت القوات الشمالية الإخوانية في مواقعها في أبين وشبوة تتحرك من منطقة إلى أخرى بحرية تامة وبكامل عتادها وتسليحها.
وشددت الهيئة على أن هذا الوضع غير مقبول كليًا، ولابد من انسحاب هذه القوات إلى معاقلها في مأرب لتجنب التصعيد المفتعل لتفجير الوضع عسكريًا وإفشال الاتفاق الذي تنتهجه القيادات الإخوانية بالحكومة اليمنية والدفع بعناصرها الإرهابية الى العاصمة عدن لتفجير الوضع أمنيًا.
وأكدت الهيئة على أن تهرب الطرف الآخر من سحب القوات الشمالية وعرقلة تعيين محافظ عدن غير مقبول ولن تسمح بذلك.
وتطرق الاجتماع إلى التفجير الارهابي الحوثي الإخواني في معسكر بمارب والذي راح ضحيته أفراد من أبناء الجنوب، وما سبقه من انسحاب للقيادات الإخوانية والجنود الشماليين من الموقع.
ودعت الهيئة أبناء الجنوب للعودة إلى أرضهم  وتفويت الفرصة على من يسعى لاستخدامهم في حربه القذرة ضد أهلهم وشعبهم، والمساهمة في عملية بناء وطنهم والدفاع عنه.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اجتماعها الانتقالي الدوري الرئيس الزبيدي المجلس برئاسة تعقد رئاسة هيئة

إقرا أيضا

Photo of الرئيس الزُبيدي يلتقي بممثلي محافظة أبين في الجمعية الوطنية

الرئيس الزُبيدي يلتقي بممثلي محافظة أبين في الجمعية الوطنية

19 يناير، 2020
Photo of الرئيس الزُبيدي يشيد برجال قبائل المنطقة الوسطى في مكافحة الإرهاب

الرئيس الزُبيدي يشيد برجال قبائل المنطقة الوسطى في مكافحة الإرهاب

19 يناير، 2020
Photo of عدن.. وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط أمام المجمع القضائي في خورمكسر

عدن.. وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط أمام المجمع القضائي في خورمكسر

19 يناير، 2020
Photo of معلمون يغلقون مقر وزارة التربية بعدن” لهذا السبب”

معلمون يغلقون مقر وزارة التربية بعدن” لهذا السبب”

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق