هيومن رايتس : انتشار كورونا في اليمن حتمي والأمطار ستجلب الكوليرا

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في حسابها بتويتر ، إن تفشي وباء كورونا في اليمن حتمي، مع استمرار ارتفاع عدد الحالات في الدول المحيطة وانهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد نتيجة الحرب.

وقالت ، أنّ موجة جديدة من الكوليرا تلوح في الأفق مع حلول موسم المطر، وحصول فيضانَين في صنعاء ومدينتين أخريَيْن مؤخرا، وسيساعد هذا على تفشي فيروس كورونا.

وأظافت هيومن رايتس أن أكثر من نصف المرافق الطبية أغلقت أبوابها كليا أو جزئيا، جراء استهداف أطراف الصراع للمرافق والعاملين الصحيين، ما أدى إلى تقويض قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة لجائحة.

وفي ذات الاتجاه حذرت الأمم المتحدة، مجددا، من احتمال انقطاع قريب للمساعدات المنقذة لحياة الملايين في اليمن؛ بسبب عدم وجود التمويل.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى مزيد من التمويل من الجهات المانحة بشكل عاجل. محذرا من انقطاع قريب للغذاء وعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، إضافة إلى اللقاحات وأدوات المأوى للفارين من الصراع.

وفي مارس الماضي، توقع التمويل العام العالمي للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة احتياجات اليمن عند أكثر من ملياري دولار هذا العام.