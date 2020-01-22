المشهد اليمني

وادي حضرموت .. إضراب المعلمين مستمر للأسبوع الثالث على التوالي

22 يناير، 2020
0
المشهد اليمني

يواصل معلمو وادي حضرموت الإضراب المفتوح عن العمل بمعظم المدارس للأسبوع الثالث على التوالي.

وتسبب الإضراب الذي نفذه المعلمون للمطالبة بسلسلة حقوق في تعطل العملية التعليمية في عدد من المديريات بشكل كلي في حين تأثرت أخرى بشكل جزئي.

ويطالب المعلمون بصرف المستحقات المالية وهيكلة الأجور والرواتب وحل مشكلة التعاقد والتي تسببت بزيادة الحصص على معلمي عدد من مديريات وادي حضرموت.

وفي ساحل حضرموت، دخل عدد من التربويين في إضراب عن العمل منذ ثلاثة أسابيع مطالبين بتلبية مطالبهم فيما يتعلق بقضية التربوية شفاء سالم وإقالة الفاسدين في مكتب التربية ومنع استقطاعات رواتب المتعاقدين.

يذكر أن السلطة المحلية ومكاتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت لم تصدر توضيحا بخصوص الإضراب وتحركاتها لحل مشاكل التربويين وتلبية مطالبهم.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إضراب التوالي الثالث المعلمين حضرموت على للأسبوع مستمر وادي

إقرا أيضا

Photo of عاجل : تحليق مكثف لطيران التحالف العربي على محافظة صنعاء بالتزامن مع تحشيد المليشيا الحوثية

عاجل : تحليق مكثف لطيران التحالف العربي على محافظة صنعاء بالتزامن مع تحشيد المليشيا الحوثية

22 يناير، 2020
Photo of إنفجار عبوة ناسفة في حي القاهرة بعدن

إنفجار عبوة ناسفة في حي القاهرة بعدن

22 يناير، 2020
Photo of الجيش الوطني يغنم أسلحة ومعدات حوثية في الجوف .. (صور)

الجيش الوطني يغنم أسلحة ومعدات حوثية في الجوف .. (صور)

22 يناير، 2020
Photo of الاعتداء على مدير مطار تعز في العاصمة صنعاء

الاعتداء على مدير مطار تعز في العاصمة صنعاء

22 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق