وادي حضرموت تحتفل بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب

4 مايو / متابعات

شهدت مدينة تريم بوادي حضرموت، مساء الخميس مهرجان جماهيري حاشد وذلك احتفالا بالبيان الصادر عن المجلس الانتقالي والذي اعلن فيه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب.

ونظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في تريم، وبرعاية رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، المهرجان الاحتفالي بساحة الشهيد رامي البر، وذاك لتأييد ومباركة قرار الادارة الذاتية للجنوب الذي أعلن عنه المجلس الانتقالي السبت الماضي.

وفي المهرجان الذي شارك فيه المئات من ابناء مدينة تريم ووادي حضرموت، رفع المشاركون إعلام دولة الجنوب وشعارات الانتقالي، ورددوا شعارات تؤكد أن حضرموت جنوبية ولن تغرد خارج السرب الجنوبي.

هذا وشهدت مدن محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية مسيرات ومهرجانات حاشدة وذلك تعبيرا عن فرحتهم واحتفالهم بخطوات الانتقالي ومباركة وتأييد قرار الإدارة الذاتية للجنوب.