وادي حضرموت : تسجيل 8 إصابة جديدة بكورونا ⋆

سيئون (نخبة حضرموت) إعلام المكتب

أصدر الناطق الرسمي لمكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت بيانه التوضيحي رقم 61 والخاص بالإحصائيات المرتبطة بفايروس كوفيد-19 ليوم الخميس بتاريخ 9/ 7/ 2020م.

وقال البيان انه تم فحص 18 عينة منها 8 حالة مؤكدة بفحص البي سي ار

الحالات رقم 189 و 200 توفيت اليوم ونسال الله لهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيج الجنان

اجمالي الحالات المؤكدة 239 حالة منها 67 حالة شفاء و 64 حالة وفاه وبقية الحالات تفاصيلها على النحو التالي

قسم العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيؤن و فيه 5 حالات وهي



الحالة رقم 208 من سيؤن مستقرة وتم خروجها لاكمال العلاج بالمنزل

الحالة رقم 183 من سيؤن تم دخولها اليوم للقسم مستقرة على الاكسجين

4 حالات مشخصة سريريا مستقرة على الاكسجين



قسم العزل العلاجي بمستشفى الحياة العام بمديرية القطن و فيه 13 حالات وهي

الحالة رقم 135 من شبام مستقرة بدون اكسجين

الحالة رقم 155 مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 188 من شبام غير مستقرة على التنفس الصناعي

الحالة رقم 198 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 215 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 227 من القطن مستقرة وتم خروجها لاكمال العلاج بالمنزل

الحالة رقم 233 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 234 من القطن مستقرة على الاكسجين

4 حالات مشخصة سريريا مستقرة على الاكسجين

حالتين دخول جديدة مستقرة على الاكسجين

قسم الحميات بمستشفى عيديد الخيري بتريم وفيه 5 حالات وهي

الحالة رقم 190 من ارياف تريم مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 209 من ارياف تريم مستقرة على الاكسجين

حالة مشخصة سريريا مستقرة على الاكسجين

حالتين دخول جديدة مستقرة على الاكسجين



اجمالي الحالات النشطة تحت العلاج بالاقسام و المنزل 108 حالة ونتمنى للجميع الشفاء العاجل بإذن الله

نتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل وكلها فترة وتعدي بإذن الله تعالى وترجع الحياة طبيعية.

توزيع الحالات المؤكدة تراكميا على المديريات على النحو التالي:

تريم 68 ، سيؤن 81 ، القطن 38 ، شبام 23 ، ساه 5 ، وادي العين وحورة 16 ، السوم 2 ، حريضة 3 ، العبر 1 ، عمد 2.

توزيع المخالطين على المديريات على النحو التالي:

تم تسجيل 66 مخالط جديد و هناك 50 مخالط خرجوا من دائرة المخالطين لاكمالهم فترة الحجر المنزلي 14 بسلام ليصل اجمالي المخالطين تحت المتابعة 454 مخالط. تم زيارة ميدانية لعدد 66 مخالط و الاتصال تليفونيا ببقية المخالطين و هم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات او اعراض حتى الساعة السابعة والنصف يوم الخميس تاريخ 9/7/2020 وموزعين على النحو التالي: مديرية سيؤن (58) مخالط ومديرية تريم (73) مخالط. ومديرية شبام 34 مخالطين مديرية وادي العين وحورة 133 مخالط ومديرية ساه 23 مخالط ومديرية القطن 92 مخالط ومديرية عمد 41 مخالط

مكتب الصحة العامة والسكان حضرموت الوادي والصحراء يشكر كل من آثر سلامته وسلامة احبابه وحصر حضور فرحته على عدد قليل من عائلته واخذ بالتدابير الاحترازية والوقائية ومن كتم حزنه وتقبل التعازي في من يحب عبر الهاتف منعاً للتجمعات.



وفي الأخير نتمنى الصحة والعافية للجميع ونسال الله ان يذهب عنا الوباء والبلاء وان يحفظ حضرموت خاصة واليمن عامة