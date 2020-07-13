وادي حضرموت : 69 حالة وفاه بكورونا…تسجيل 7 إصابة جديدة اليوم ⋆

سيئون (نخبة حضرموت) إعلام المكتب

أصدر الناطق الرسمي لمكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت بيانه التوضيحي رقم 65 والخاص بالإحصائيات المرتبطة بفايروس كوفيد-19 ليوم الاثنين بتاريخ 13/ 7/ 2020م.

وقال البيان تم فحص 8 عينات منها 7 حالات مؤكدة بفحص البي سي ار ، اجمالي الحالات المؤكدة 263 حالة منها 82 حالة شفاء و 69 حالة وفاه وبقية الحالات تفاصيلها على النحو التالي

قسم العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيؤن و فيه 6 حالات وهي



الحالة رقم 240 من شبام مستقرة وتم خروجها لاكمال العلاج بالمنزل

الحالة رقم 243 من سيؤن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 245 من شبام مستقرة على الاكسجين

حالتين مشخصة سريريا مستقرة على الاكسجين

حالة مشخصة سريريا على التنفس الصناعي



قسم العزل العلاجي بمستشفى الحياة العام بمديرية القطن و فيه 12 حالات وهي

الحالة رقم 155 مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 159 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 198 من القطن غير مستقرة تحت التنفس الصناعي

الحالة رقم 218 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 233 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 234 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 246 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 247 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 249 من القطن مستقرة على الاكسجين

الحالة رقم 251 من القطن مستقرة على الاكسجين

حالة مشخصة سريريا مستقرة على الاكسجين

حالة دخول جديدة مستقرة على الاكسجين

قسم الحميات بمستشفى عيديد الخيري بتريم وفيه 3 حالات وهي

الحالة رقم 209 من ارياف تريم مستقرة على الاكسجين

حالتين مشخصة سريريا حالة مستقرة على الاكسجين والأخرى حالتها غير مستقرة على الاكسجين



اجمالي الحالات النشطة تحت العلاج بالاقسام و المنزل 112 حالة ونتمنى للجميع الشفاء العاجل بإذن الله

نتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل وكلها فترة وتعدي بإذن الله تعالى وترجع الحياة طبيعية



توزيع الحالات المؤكدة تراكميا على المديريات على النحو التالي:

تريم 69 ، سيؤن 89 ، القطن 46 ، شبام 29 ، ساه 5 ، وادي العين وحورة 17 ، السوم 2 ، حريضة 3 ، العبر 1 ، عمد 2.



توزيع المخالطين على المديريات على النحو التالي:

اجمالي المخالطين تحت المتابعة 415 مخالط. تم الاتصال تليفونياً بجميع المخالطين و هم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات او اعراض حتى الساعة السابعة والنصف يوم الاثنين تاريخ 13/7/2020 وموزعين على النحو التالي: مديرية سيؤن (95) مخالط ومديرية تريم (9) مخالط. ومديرية شبام 24 مخالطين مديرية وادي العين وحورة 112 مخالط ومديرية ساه 10 مخالط ومديرية القطن 127 مخالط ومديرية عمد 18 مخالط و مديرية حريضة 20 مخالط

مكتب الصحة العامة والسكان حضرموت الوادي والصحراء يشكر كل من آثر سلامته وسلامة احبابه وحصر حضور فرحته على عدد قليل من عائلته واخذ بالتدابير الاحترازية والوقائية ومن كتم حزنه وتقبل التعازي في من يحب عبر الهاتف منعاً للتجمعات.



وفي الأخير نتمنى الصحة والعافية للجميع ونسال الله ان يذهب عنا الوباء والبلاء وان يحفظ حضرموت خاصة واليمن عامة