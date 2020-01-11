سكاي نيور عربية

واشنطن استهدفت ضابطا إيرانيا في اليمن.. لكنها فشلت

11 يناير، 2020
0

وأوضحت الصحيفة أن الغارة الجوية الفاشلة في اليمن كانت موجهة ضد عبد الرضا شهلاي المسؤول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومنظم تمويل الميليشيات الحوثية، التي تدعمها إيران.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أميركيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن الضربة نُفذت في نفس اليوم الذي قتلت فيه الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة في بغداد.

وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق بشأن الضربة الفاشلة في اليمن، والتي تحدثت عنها أول مرة صحيفة واشنطن بوست.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريش: “لا تعلق وزارة الدفاع على عمليات مزعومة في المنطقة”.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن عبد الرضا شهلاي يتمركز في اليمن واتهمته بأن له “تاريخا طويلا من استهداف الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة عالميا” بما في ذلك قتل قوات من التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

واتهمت الولايات المتحدة شهلاي بتنسيق مؤامرة فاشلة في 2011 لاغتيال سفير السعودية لديها في مقهى بواشنطن.

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of النخبة الحضرمية تكشف مخبأ أسلحة ومتفجرات لتنظيم القاعدة

النخبة الحضرمية تكشف مخبأ أسلحة ومتفجرات لتنظيم القاعدة

9 يناير، 2020
Photo of اليمن.. مقتل 11 جندياً بقصف حوثي على الضالع

اليمن.. مقتل 11 جندياً بقصف حوثي على الضالع

7 يناير، 2020
Photo of ميليشيات الحوثي تتوعد بـ”رد سريع ومباشر” بعد مقتل سليماني

ميليشيات الحوثي تتوعد بـ”رد سريع ومباشر” بعد مقتل سليماني

3 يناير، 2020
Photo of اليمن.. قتلى وجرحى بهجوم حوثي على عرض عسكري في الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بهجوم حوثي على عرض عسكري في الضالع

29 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق