واشنطن: الإمارات حققت مكاسب ضخمة في مكافحة الإرهاب باليمن

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-03-27 20:30:03

أشاد مجلس الأمن القومي الأمريكي، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب باليمن، وما تمخض عنها من مكاسب ضخمة ضد تنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان مقتضب نشره الخميس عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، “لقد تمخض عن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق مكاسب ضخمة ضد تنظيمي (القاعدة في جزيرة العرب وداعش) الإرهابيين في اليمن”.

وأضاف “إنّ الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات عازمتان على مواصلة هذه الجهود معًا”.

وخلص مجلس الأمن القومي الأمريكي، في ختام البيان، إلى القول “بعد مرور خمس سنوات على الصراع الدائر في اليمن، أضحى من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل جميع الأطراف معاً من أجل مستقبل مشرق وسلمي وآمن لليمن”.

في حين أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فخرها بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها بعثة دولة الإمارات عبر حسابها الرسمي على تويتر، الخميس، رداً على إشادة مجلس الأمن القومي الأمريكي.