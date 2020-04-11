واشنطن تحضّ الحوثيين على التجاوب مع إعلان وقف إطلاق النار باليمن

حضتالولايات المتحدة أمس الخميس المتمردين الحوثيين في اليمن على الاستجابةبالمثل لوقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية وذلك بعدما أعلنت الرياضأنها ستوقف الهجمات بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية

مايك بومبيو في بيان إن “الإعلان ردٌّ بناء على دعوة الأمين العام للأمم

المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة كوفيد-19”.

وقال “نحض

الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف” العسكري الذي تقوده

السعودية في اليمن، مشيدا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي

العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد بومبيو بدعوة مبعوث الأمم المتحدة

الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى مفاوضات عاجلة بين الطرفين، ودعا وزير

الخارجية الأميركي “كل الأطراف إلى التعاون الكامل مع جهوده”.

دخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية حيّز التنفيذ الخميس على أن يستمر لأسبوعين.

وبعد

ساعات من الصمت، قال المتحدث باسم المتمردين المدعومين من إيران محمد عبد

السلام في مداخلة مع قناة “الجزيرة” إنّ “هذا العدوان لم يتوقف (…) منذ

إعلانه وحتى اللحظة هناك عشرات الغارات المستمرة”.

وأضاف “نعتبر أن

وقف إطلاق النار المعلن هو مناورة سياسية واعلامية هدفها تلميع الموقف

السعودي الملطّخ بالدم خاصة في هذه اللحظة الحرجة التي يعيشها العالم في

مواجهة وباء كورونا” المستجد.