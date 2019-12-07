صحيفة الأيام

واشنطن ترصد 15 مليون دولار لمن يبلغ عن قيادي إيراني في اليمن “صورة”

7 ديسمبر، 2019
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أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية قدرها 15 مليون
دولار لمن يزودها بمعلومات عن عبد الله رضا شلاهي “القيادي في الحرس الثوري
الإيراني والناشط في اليمن”.

وجاء هذا الإعلان على لسان مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص
لشؤون إيران براين هوك، الذي قال للصحفيين أمس الخميس، إن واشنطن ستخصص
المكافأة مقابل حصولها على معلومات عن “صلات شلاهي ونشاطه المالي
ومعاونيه”، مضيفا أنه “قائد قوة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
في اليمن”.

واشنطن ترصد 15 مليون دولار لمن يبلغ عن قيادي إيراني في اليمن

واشنطن ترصد 15 مليون دولار لمن يبلغ عن قيادي إيراني في اليمن

وأشار هوك إلى أن شلاهي لديه “سجل طويل من تنظيم الهجمات
على الولايات المتحدة وحلفائها حول العالم”، متهما إياه بالتورط في قتل
عسكريين من التحالف الدولي ضد “داعش”، ونقل الأسلحة والمتفجرات “للمليشيات
الإيرانية” ومحاولة اغتيال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل
الجبير عام 2011 الذي شغل وقتذاك منصب سفير الرياض لدى واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في أبريل الماضي الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للمنظمات الأجنبية المصنفة تنظيمات إرهابية.

وردت
إيران بإعلان القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية المسؤولة عن
عمليات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تنظيما إرهابيا
والولايات المتحدة “دولة راعية للإرهاب”.

المصدر: وكالات

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