واشنطن تعرض مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قيادي إيراني في اليمن

@ واشنطن، نيوزيمن:

السياسية

2019-12-05 21:03:53

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، إن “واشنطن عرضت 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري عبد الرضا شلاهي المتورط بأعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير”.

وحذر براين من خطر وجود شلاهي على الأراضي اليمنية.

وأعلن المبعوث الأمريكي، أن بلاده صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن. وقال هوك خلال مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن الخميس: “شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً”.