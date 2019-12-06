ابابيل نت

واشنطن تعرض 15 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول الحرس الثوري الإيراني باليمن

6 ديسمبر، 2019
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عرضت الإدارة الأمريكية، الخميس، مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني متواجد في اليمن.

وأوضح برايان هوك  المبعوث الأميركي الخاص لإيران في مؤتمر صحفي أن المسؤول في الحرس الثوري الإيرني الموجود في اليمن ويدعى عبد الرضا شهلات.

وكشف هوك عن تورط “شهلات” في نقل أسلحة لميليشيات الحوثي ومخططات أخرى ضد واشنطن والمنطقة وكذا محاولة اغتيال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وشدد المبعوث الأمريكي ان على إيران أن تستمع لشعبها وتوقف التدخل في اليمن”.، مشيراً إلى الأسلحة الإيرانية التي صادرتها الولايات المتحدة مؤخرا في مياه بحر العرب، قائلا: “صادرنا أكبر وأخطر شحنة أسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن”، 

وتعليقا على التظاهرات التي تعم إيران منذ زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر الماضي، قال هوك: “قوات الأمن الإيرانية ربما قتلت أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات التي شملت مئة مدينة”.

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الإيراني الثوري الحرس باليمن بمعلومات تعرض دولار عن لمن مسؤول مكافأة مليون واشنطن يدلي

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