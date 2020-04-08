الخبر اليمني

واشنطن تندد بالمجزرة الحوثية بحق نزيلات مركزي تعز

8 أبريل، 2020
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أمريكا تعلن تمديد حالة الحماية المؤقتة لليمنيين

│الخبر | متابعات

دان السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق نزيلات السجن المركزي في تعز.
وقال السفير في بيان مقتضب ، قال “يجب أن يتوقف العمل الاستفزازي والتصعيدي من قبل الحوثيين في اليمن”.
ودعا السفير الأمريكي في بيانه كافة الأطراف اليمنية إلى العمل على إيجاد حل سياسي فوري في البلاد.
وقد لاقت المجزرة الحوثية بحق نزيلات تعز تنديداً حقوقياً كبيراً وسط دعوات للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه المجازر.
وكانت مؤسسات حكومية قد طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل لوقف هذه المجازر بحق المدنيين في تعز.

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الحوثية بالمجزرة بحق تعز تندد مركزي نزيلات واشنطن

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