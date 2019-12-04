أخبار نادي برشلونة

والده: جوارديولا سيعود لتدريب برشلونة

4 ديسمبر، 2019
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والده: جوارديولا سيعود لتدريب برشلونة

كشف والد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن إمكانية عودة نجله إلى تدريب برشلونة في المستقبل.

جوارديولا تولى تدريب برشلونة بين 2008 و2012 وحقق 14 بطولة من بينها الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين.

وحصل بيب على جائزة أفضل مدرب كتالوني في حفل مساء أمس، الثلاثاء، نُظم في برشلونة ولكنّه لم يتمكن من الحضور لتواجده على مقاعد السيتزنز أمام بيرنلي.

وترك بيب رسالة مسجلة يعبر فيها عن امتنانه للتتويج بهذه الجائزة بينما تسلم والده فيلنتي جوارديولا الجائزة عوضًا عنه.

وقال فلينتي في تصريحات بالحفل: “بيب لن يعود إلى برشلونة سوى لتدريب الفريق”.

واستدرك: “ولكنّني لست واثقًا من قراره، فمنذ مغادرته النادي الكتالوني وهو الوحيد صاحب القرار فيما يخص مستقبله ولا يعتمد على نصيحتي”.

هل يكرر جوارديولا موسم المأساة مع برشلونة؟

جدير بالذكر أنّ جوارديولا يعاني في بداية الموسم الحالي مع مانشستر سيتي وخسر 3 مباريات وتعادل مرتين في البريميرليج.

 

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