والد حلاق بني حوات … يوجه رسالة استغاثة لزعيم المليشيا الحوثية

وجه والد حلاق بني حوات رسالة استغاثة لزعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي بعد المماطلة في قضية ولده والذي قتل في أحد صوالين الحلاقة ببني حوت على الشارع الرئيسي لخط المطار شمال العاصمة صنعاء .

وقال والد القتيل عادل احمد مسرع في رسالة استغاثة حصل ” المشهد اليمني ” اليوم الأربعاء أن ابنه حسين قُتلَ ظلماً وعدواناً وهو في محل عمله (صالون الحلاقة) في صباح يوم الجمعة الموافق 27/12/2019م الساعة 10:05 صباحاً .

وأضاف مسرع أن القاتل يحيى حسين مسعد علي حباجة أقدم على قتل ابنه في وضح النهار وأطلق عياراً نارياً من سلاحه الشخصي (آلي) على رأس ابنه وأرداه قتيلاً ولاذ بالفرار وتم إبلاغ القسم وحضروا مع الادلة الجنائية الى موقع الجريمة .

وأكد مسرع أنه بعد يومين من قتل ابنه حضر كلاً من أبو عبداله الستين من وزارة الداخلية والدكتور حامد مشرف المربع وأبو عمار مدير قسم منطقة بني حوات وتعهدوا بانصافه لكن الأمر لم يتم.

هذا وتشهد العاصمة صنعاء العديد من الجرائم في ضل انفلات أمني وهو ماجعله القتلة يصولون ويجولون دون أي حسيب أو رقيب .