والد ضحايا اطفال التفجير بلحج لـ عدن تايم :محاكمة المتهمين في قضية قتل أطفالي متوقفة !

كشف والد الأطفال الثلاثة الذين قتلوا في حادثة استهداف بعبوة ناسفة في منزلهم في لحج محمد أحمد فليح وداد أن المتهمين في الجريمة لم يتم استكمال إجراءات محاكمتهم بعد.

فليح ذكر لعدن تايم بان الجريمة التي ارتكبت في حق أطفاله حدثت منذ أربعة أشهر ولم يتخذ إجراء محاكمة المتهمين عما اقترفوه من جرم بقتل أطفالي الثلاثة كرم ، فضل ، فاطمة ، والجريحة ريما.

يقول : كما تشاهد أنا رجل طاعن في السن وفقير ولا أملك من المال للمتابعة عند فلان أو علان لكني سارفع يدي إلى رب السماء وأقول عليك يا الله بمن ظلمني ولم يقتص بقتل أطفالي الذين قتلوا بدم بارد.

وعن مكان سجن المتهمين قال سمعنا بأنه تم ترحيلهم من سجن لحج إلى العاصمة عدن تمهيدا للتحقيق معهم واحالتهم إلى المحكمة الجزائية مع العلم تلقيت وعود من جهات مسؤولة بسرعة محاكمة المتهمين خلال فترة وجيزة (أسبوع) وها نحن في الشهر الرابع ومحلك سر.

وطالب محمد فليح وزير العدل وكل الجهات المعنية سرعة اتخاذ إجراءات محاكمة المتهمين بشكل أسرع وتطبيق حكم الله بالقصاص.