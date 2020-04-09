والي كسلا يصدر قرارا بتعطيل الدراسة في خلاوي الولاية وترحيل الطلاب لذويهم

اخبار السودان اليوم:

أصدر والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد قراراً بالرقم “17” قضى بتكوين لجنة ولائية لمراقبة ورصد تنفيذ قرار تعطيل الدراسة بالخلاوى ودمج الأطفال بأسرهم وترحيلهم إلى مناطقهم الأصلية خارج الولاية في مدة لا تزيد عن عشرة أيام من صدور القرار.

وأسند القرار الذي جاء بناءً على المقترح المقدم من مجلس رعاية الطفولة، رئاسة اللجنة إلى المدير العام لوزارة التربية والتوجيه المكلف ومدير القطاع الاجتماعي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية رئيساً مناوباً وأمين مجلس رعاية الطفولة مقرراً وعضوية آخرين، وتمثلت مهام واختصاصات اللجنة في وضع خطة محكمة لحصر كل طلاب الخلاوي ووضع جدول لترحيلهم لذويهم في كل بقاع السودان بالتنسيق مع المركز وتوفير الموارد المالية وإصدار التوجيهات والتواصل مع المستويات الأدنى والتنسيق والمناصرة، إضافة إلى المتابعة والتقييم وكتابة التقارير ومشاركة المعلومات على المستوى القومي والتنسيق مع المديرين التنفيذيين بالمحليات والتدخل إذا دعت الضرورة لمعالجة بعض التحديات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطة.

وهدف القرار في شكله العام إلى مراقبة تنفيذ قرار إيقاف الدراسة في الخلاوى والمساعدة على إخلائها ودمج الأطفال مع أسرهم أو مجتمعاتهم الأصلية بصورة آمنة وفقاً لقرار لجنة الطوارئ الصحية العليا.

وأشار القرار إلى الأهداف الفرعية المتمثلة في مسح وتحديد مواقع الخلاوى في كل المحليات والوحدات الإدارية وعدد الأطفال بها وتحديد الخلاوى التي لم تنفذ قرار إيقاف الدراسة وذات الاكتظاظ العالي والضعف في التجهيزات بالإضافة إلى عدد الأطفال من خارج الولاية والمحلية والوحدات الإدارية وتحديد مواقع مجتمعاتهم الأصلية وتحديد الأطفال ذوي الإعاقة وعمل التجهيزات المناسبة لهم بالإضافة إلى وضع الخطط التفصيلية لعمليات التقصي الأسري وإعادة الدمج وإكمال التجهيزات اللوجستية للترحيل وإعادة الدمج الأسري الآمن فضلاً عن مراجعة وتطوير نظام التعليم والدراسة بالخلاوى ورفع كل المقترحات إلى والي الولاية.