اليمن العربي

وباء غريب يحصد أرواح 20 شخصا في عدن خلال ٢٤ ساعة

5 مايو، 2020
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قالت مصادر طبية ومحلية في مدينة عدن إن عدد الوفيات بالوباء الذي لم تحدد السلطات الصحية في المدينة نوعه حتى الآن، بلغ أكثر من 20 حالة وفاة خلال 24 ساعة بالتزامن مع عشرات الإصابات بالوباء الذي تفشى على نطاق واسع.

 

وقالت مصادر متعددة إن أكثر من 20 شخصًا توفوا منذ صباح الأحد حتى  الساعات الأولى من فجر الاثنين في مستشفيات البريهي وصابر والجمهورية  والمصافي والصداقة، كما توفي آخرون في عدد من المستوصفات والعيادات في  المنصورة والشيخ عثمان.

 

وقال سكان إن بعض الحالات المصابة توفت في منازلها بعد أن أسعفت إلى  مستشفيات أغلقت أبوابها، بينما غادرت حالات أخرى بعض المستشفيات نتيجة غياب  أجهزة الفحص.

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