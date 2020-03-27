عدن تايم

وثيقة- الاطاحة بوزير النقل وتكليف بديلا عنه

27 مارس، 2020
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اكدت مصادر عدن تايم اصدار رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، قرارا اطاح بوزير النقل صالح الجبواني.

وبحسب مصدر حكومي فان القرار قضى بتكليف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي للقيام بأعمال الوزارة الي جانب القيام بمهامه في رئاسة الوزراء.

وكان الجبواني المقيم في تركيا ادلى بتصريحات معادية للتحالف العربي والاساءة لجهوده في اليمن، كما ابرم اتفاقية مع انقره بخصوص المواني والمطارات اليمنية، لتعلن الحكومة عدم اعترافها بالاتفاقية، معتبرة زيارته لانقرة شخصية.

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