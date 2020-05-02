وثيقة تؤكد تفشي وباء كورونا في صنعاء

اكدت وثيقة صادره عن مايسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع لمليشيا الحوثي، تفشي وباء كورونا في صنعاء.

وطالب الحوثيون المنظمات الأممية والدولية بتوفير أكثر من 100 ألف فحص “بي سي ار” و15 جهاز فحص “بي سي ار” و250 ألف فحص “سواب”.

ووجهت امليشيا نداء استغاثة عاجل لجميع المنظمات الأممية بضرورة توفير مستلزمات طبية خاصة لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من حدوث كارثة إنسانية بسبب تأخير وصول تلك الاحتياجات الطارئة.

وكان فيديو متداول أظهر طواقم طبيه برفقة مسلحين تنقل حالات مصابة بفيروس كورونا في صنعاء.