عدن تايم

وثيقة : تحركات قضائية ضد المستشفيات التي ترفض استقبال الحالات المرضية بعدن

3 مايو، 2020
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عدن تايم – خاص :


أصدر النائب العام الدكتور القاضي علي الأعوش توجيه دعا فيه الجهات المختصة لبدء إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة عدد من المرضى بسبب رفض المستشفيات إستقبالهم لها.

وبناءً على بلاغ تقدم به القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف بعدن عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وجه النائب العام رئيس نيابة المحافظة القاضي قاهر مصطفى بتكليف وكيل نيابة في مباشرة التحقيقات و الوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به قانون الإجراءات الجزائية.
الى ذلك دعا القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة الاستئناف بعدن أسر الضحايا بسرعة تقديم الشكاوى للنيابة العامة حتى تتمكن النيابة من مباشرة التحقيقات شاكرا فضيلة النائب العام على تفاعله الصادق وكذلك رئيس النيابه في مباشرة التحقيقات .

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