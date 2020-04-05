ابابيل نت

وثيقة رسمية : اول حالة اشتباه بفيروس كورونا في اليمن قادمة من هذه الدولة

5 أبريل، 2020
0

قال مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة، الدكتور عوض مبارك سعد، إن الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا لم يسمح له بالدخول إلى المحافظة عبر منفذ شحن، وأن الطاقم الطبي العامل بالمنفذ اتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة اتجاه الحالة واخضاعها للحجر الصحي بعد رفض المنفذ العماني دخوله إلى السلطنة مرة أخرى.

وأضاف الدكتور عوض، بأن الشخص المشتبه به يحمل الجنسية الباكستانية ويعمل سائق لشاحنة قادم من سلطنة عُمان، وتم منعه من دخول اليمن بعد أن ظهرت عليه بعض من أعراض فيروس كورونا.. موضحاً بأنه لم يتم التعامل مع الحالة بطريقة مباشرة من الطاقم الطبي خوفا من انتشار الفايروس، وتم تعقيم الشاحنة الخاصة به بشكل سليم وإبعادها ومنع الاقتراب منها.

وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في المنافذ الحدودية وبأن الاجهزة المخبرية الخاصة بالتشخيص تتواجد في المنفذ لفحص الحالات المشتبه بها تحت إشراف المكتب، داعيا الناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية في النشر وتناول مثل هذه الشائعات التي تثير الخوف والقلق بين أوساط المواطنين بالمحافطة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اشتباه الدولة اليمن اول بفيروس حالة رسمية في قادمة كورونا من هذه وثيقة

إقرا أيضا

Photo of استهداف موكب للقوات السعودية في عدن

استهداف موكب للقوات السعودية في عدن

5 أبريل، 2020
Photo of الارصاد يحذر من حالة عدم استقرار خلال ال24 الساعة القادمة

الارصاد يحذر من حالة عدم استقرار خلال ال24 الساعة القادمة

5 أبريل، 2020
Photo of عاجل : الجيش يعلن مصرع اكثر من 25 حوثيا في كمين محكم بصرواح

عاجل : الجيش يعلن مصرع اكثر من 25 حوثيا في كمين محكم بصرواح

5 أبريل، 2020
Photo of جمعية فلكية.. ظهور البدر العملاق باللون الاحمر في سماء اليمن والسعودية

جمعية فلكية.. ظهور البدر العملاق باللون الاحمر في سماء اليمن والسعودية

5 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق