عدن تايم

وثيقة- نائب وزير النقل يوجه بعدم التعامل مع الموقوف" الجبواني"

28 مارس، 2020
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وجه نائب وزير النقل ناصر احمد شريف، كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وعدم التعامل مع الوزير الموقوف صالح الجبواني.

وعمم شريف على كافة مؤسسات النقل البرية والبحرية والجوية مرفوقا بقرار مجلس الوزراء المتضمن ايقاف الجبواني عن عمله نظرا لاخلاله الجسيم في أداء مهامه، بحسب قرار رئيس الوزراء.

واصدر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ليلة أمس قرارا بإيقاف وزير النقل صالح الجبواني وتكليف نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي بالاشراف على أعمال الوزارة إلى جانب عمله نائبا لرئيس الحكومة ورئيسا للجنة الطوارىء الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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