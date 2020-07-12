وثيقة- وزير المالية يحذر محافظ المهرة من الاستيلاء على الايراد



عدن تايم/ خاص

وجه وزير المالية سالم بن بريك، محافظ المهرة محمد علي ياسر بايقاف توجيهه بإيداع إيرادات المنافذ في حساب المحافظة بلا عن الحساب الحكومي في مخالفة للقانون.

وجاء في مذكرة وزير المالية ان قرار السلطة المحلية لمحافظة المهرة رقم ٣ مخالف لقانون السلطة المحلية، محذرا من أن الاستمرار بتنفيذه مخالف للقانون.

وكان محافظ المهرة وجه مدير جمرك شحن، يتم توريد كافة العائدات الجمركية وضريبة الأرباح التجارية إلى حساب الموارد المشتركة تحت تصرف المحافظ بدلا عن الحساب الحكومي.

وكان حكم قضائي ألغى قرار المحافظ السابق للمهرة راجح باكريت بتحويل موارد المنفذ الى حساب دعم المحافظة، وصولا إلى اقالته.

وتبلغ إيرادات منافذ المهرة قرابة ٢٠ مليار ريال سنويا.