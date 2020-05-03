عدن الغد

وجه بشراء ( 5 ) ماكنة رش إضافية لقسم صحة البيئة .. مدير عام المنصورة يشدد على تكثيف الجهود في تنفيذ أعمال الرش الضبابي بكافة مناطق المديرية

3 مايو، 2020
0
وجه بشراء ( 5 ) ماكنة رش إضافية لقسم صحة البيئة .. مدير عام المنصورة يشدد على تكثيف الجهود في تنفيذ أعمال الرش الضبابي بكافة مناطق المديرية

شدد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، على مضاعفة وتكثيف الجهود في تنفيذ أعمال الرش الضبابي واليدوي والوصول إلى كافة مناطق المديرية .
وأكد البري ، خلال لقائه ، مساء أمس ” السبت ” ، عمال قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بالمديرية ، على أستمرار وتواصل عمل حملة الرش الضبابي واليدوي في مكافحة البعوض الناقل للعديد من الأمراض والأوبئة ومنها الحميات .
وفي اللقاء ، أستمع مدير عام المنصورة ، من رئيس قسم صحة البيئة بالمديرية ، حسن عبدالعزيز حسن ، إلى شرح مفصل عن أعمال حملة الرش الضبابي والرذاذي ، والتي تستهدف جميع مناطق المديرية ، بالتعاون والمساهمة مع أفران عدن الخيرية ، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعيق من إنجاز عمل الحملة على أكمل وجه .
وخلال اللقاء ، أكد مدير عام المنصورة، محمد عمر البري، حرص قيادة السلطة المحلية على توفير كافة متطلبات الحملة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها ، موجهاً بشراء ( 5 ) ماكنة رش إضافية لقسم صحة البيئة على نفقة المجلس المحلي لمديرية المنصورة .
حضر اللقاء ، نائب مدير شرطة القاهرة ، الملازم ثاني أيمن أحمد سيف .
 
 
من محمد القادري

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أعمال إضافية البيئة الجهود الرش الضبابي المديرية المنصورة بشراء بكافة تكثيف تنفيذ رش صحة عام على في لقسم ماكنة مدير مناطق وجه يشدد

إقرا أيضا

Photo of الإهمال والأمطار يهدّان مدينة سام

الإهمال والأمطار يهدّان مدينة سام

3 مايو، 2020
Photo of مواطنو المنطقة الوسطى بأبين يشكون من فساد إدارة كهرباء لودر “الممتد لسنوات” ..!

مواطنو المنطقة الوسطى بأبين يشكون من فساد إدارة كهرباء لودر “الممتد لسنوات” ..!

3 مايو، 2020
Photo of 6 وفيات بمقبرة الرحمن بالمنصورة ليوم الاحد فقط

6 وفيات بمقبرة الرحمن بالمنصورة ليوم الاحد فقط

3 مايو، 2020
Photo of شخصيات اجتماعية ومواطنون في جعار يدعون لاجتماع طارئ و عاجل لمجابهة الأمراض المنتشرة بالمدينة

شخصيات اجتماعية ومواطنون في جعار يدعون لاجتماع طارئ و عاجل لمجابهة الأمراض المنتشرة بالمدينة

3 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق