وجه بشراء ( 5 ) ماكنة رش إضافية لقسم صحة البيئة .. مدير عام المنصورة يشدد على تكثيف الجهود في تنفيذ أعمال الرش الضبابي بكافة مناطق المديرية

شدد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، على مضاعفة وتكثيف الجهود في تنفيذ أعمال الرش الضبابي واليدوي والوصول إلى كافة مناطق المديرية .

وأكد البري ، خلال لقائه ، مساء أمس ” السبت ” ، عمال قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بالمديرية ، على أستمرار وتواصل عمل حملة الرش الضبابي واليدوي في مكافحة البعوض الناقل للعديد من الأمراض والأوبئة ومنها الحميات .

وفي اللقاء ، أستمع مدير عام المنصورة ، من رئيس قسم صحة البيئة بالمديرية ، حسن عبدالعزيز حسن ، إلى شرح مفصل عن أعمال حملة الرش الضبابي والرذاذي ، والتي تستهدف جميع مناطق المديرية ، بالتعاون والمساهمة مع أفران عدن الخيرية ، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعيق من إنجاز عمل الحملة على أكمل وجه .

وخلال اللقاء ، أكد مدير عام المنصورة، محمد عمر البري، حرص قيادة السلطة المحلية على توفير كافة متطلبات الحملة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها ، موجهاً بشراء ( 5 ) ماكنة رش إضافية لقسم صحة البيئة على نفقة المجلس المحلي لمديرية المنصورة .

حضر اللقاء ، نائب مدير شرطة القاهرة ، الملازم ثاني أيمن أحمد سيف .





من محمد القادري

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