عدن تايم

وحدات من اللواء الأول مشاه بحري بسقطرى تعلن انضمامها للقوات المسلحة الجنوبية

15 أبريل، 2020
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عدن تايم – خاص :

أعلنت عددا من وحدات اللواء الأول مشاة بحري، في محافظة سقطرى، صباح اليوم الثلاثاء، انضمامها للقوات المسلحة الجنوبية، تحت قيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي.

ويتكون اللواء الأول مشاة بحري، من 4 كتائب، تشمل كتيبة ك ٣، وكتيبة مدرعات، وكتيبة دفاع جوي، بالإضافة إلى كتيبة نوجد.

وانضمت ثلاثة كتائب إلى القوات المسلحة الجنوبية، حتى فبراير الماضي، في محافظة سقطرى، ورفعت علم الجنوب على ساريتها.

واستقبل أهالي أرخبيل سقطرى، إعلان اللواء الأول انضمامه للقوات المسلحة الجنوبية، بترحيب شعبي وارتياح واسع.

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