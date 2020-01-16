وداعا أبا فارس

نعت منظمتا ألاشتراكي في محافظة أبين و مديرية خنفر وفاة المناضل الأكتوبري والقيادي في الحراك الجنوبي الوالد المناضل سيف سالم محسن أبو فارس رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته .

أن منظمتي الاشتراكي في محافظة أبين ومديرية خنفر وهي تنعي أحد أبرز القيادات الوطنية المخلصة التي عرفت بنضالها وإصرارها على المضي في خدمة وطنها بكل أمانة واقتدار انما تنعي إنسانا مناضلا جسورا كانت له إسهاماته الفاعلة في ميادين النضال الوطني منذ انطلاقة ثورة14اكتوبروتحقيق الاستقلال الوطني ثم واصل نضاله متقدما الصفوف في مضمار كفاح الشعب الجنوبي لاستعادة دولته الجنوبية المستقلة عرف المناضل ابو فارس بمواقفه الصلبة والعنيدة التي لم يتنازل عنها مهما كانت التهديدات أو الاغراءات لاسيما وقد تعرض للسجن والملاحقات من قبل سلطة 7 يوليو لكنه كان ذلك السيف الذي يلمع ويقطع غيرهياب ولامرتاب متشبثا بإصرار روح المناضل الإنسان في كل مايؤمن به ويضحي من أجله .

لقد عرفت أبين الوالد سيف سالم في مقدمة صفوف النضال السلمي الجنوبي منذ انطلاقته وظل ذلك المناضل الصادق الزاهد الصابر المحتسب في كل المراحل والمنعطفات إلى أن فاضت روحه الطاهرة إلى باريها يومنا هذا 15/يناير 2020م في مستشفى النقيب بمدينة عدن . رحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وأننا إذ نعزي أنفسنا وكافة مناضلي ألاشتراكي والحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي وكل جماهير شعبنا نتقدم بالتعازي الحارة الصادقة لأخويه العميد الركن ابوبكر سالم وحسين سالم ولأولاده جميعا وكافة ال سعيد بهذا الخسارة الأليمة وكل نفس ذائقة الموت وأنا لله وانا اليه راجعون .

سعيد عوض الهمامي عضو اللجنة المركزية سكرتير أول منظمة ألاشتراكي أبين. سكرتارية منظمة ألاشتراكي مديرية خنفر

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