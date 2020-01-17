وداعا لحلم نيمار.. وعودة تشافي وانيستا واردة

أخبار برشلونة ليوم الجمعة 17-1-2020

فريق عمل يوروسبورت

يستمر لاعبو برشلونة بالتأقلم مع مدربهم الجديد كيكي سيتيين قبل يومين على مباراتهم مع غرناطة في الكامب نو يوم الأحد القادم، وفي هذا الاطار نظّم المدرب حفل عشاء جمع الفريق بأكمله باستثاء المصابين لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وبمشاركة الشاب ريكي بويغ الذي سيضمّه سيتيين الى الفريق الأول.

وفيما يلي أبرز أخبار برشلونة ليوم الجمعة 17-1-2020:

–تبخّر حلم نيمار: أشارت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم أن العلاقة بدات بالتحسّن التدريجي بين نيمار ونادي باريس سان جيرمان والبحث جارٍ حالياً عن سبل لتمديد عقده، إذ يتربط أمر التمديد والبقاء بالنتائج التي سيُحققها مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

-تشافي وانيستا معاً في برشلونة؟

في لقاء صحفي اجراه لاعب برشلونة السابق وفيسيلي كوبي الياباني الحالي اندريس انيستا أشار الأخير ان مسألة تواجد تشافي هيرنانديز في كرسي مدرب برشلونة “مجرد وقت” وأنه ممكن ان يكون مساعداً له في المستقبل أو “في مهلة لا تتعدّى العامين”، وأضاف انيستا انه “يحترم كثيراً المدرب لسابق ايرنيستو فالفيردي واتصل به للاطمئنان عليه بعد سوء المعاملة التي حصلت من قبل النادي في قرار اقالته”.

-فالفيردي يستغني عن مستحقاته

قرر المدرب المُقال ايرنيستو فالفيردي ان يستغني عن اي مستحقات له مع النادي بعد كسر العقد وذلك “إحتراماً للعشرة” بين الطرفين، في المقابل كشفت الصحف المقربة من النادي ان برشلونة سيُكافئ فالفيردي في حال تُوّج الفريق بالبطولات هذا الموسم.

(غلاف صحيفة موندو ديبورتفيو مرفقة بصور العشاء الذي نظمة سيتيين للاعبين)

انتقالات:

-داني اولمو لن يعود الى برشلونة في الضيف بل وفق صحيفة الماركا اتلتيكو مدريد اتمّ التفاق مع اللاعب بصفقة وصلت الى 30 مليون يورو.

-سانتياغو راموس انهى الاتفاق مع نادي برشلونة قادماً من بوكا جونيورز – خورخي أميل (رئيس بوكا جونيورز) : سانتياغو راموس لاعب رائع ولم نجدد عقده, بإمكانه الخروج إلى برشلونة مجاناً خلال 6 أشهر, سنعاقب من ارتكب هذا الخطأ.

-توديبو يبدأ اليوم اول مران له مع نادي شالكه الألماني.

-برشلونة يسعى لترفيع مهاجمين من برسا ب ولن يبحث عن مهاجم في السوق بدلاً للويس وسواريز الذي سيغيب لـ4 أشهر بسبب عملية الركبة.

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آراء:

من سيدير غرفة ملابس برشلونة: ميسي أم كيكي سيتيين؟

لميسي تأثير كبير على غرفة ملابس برشلونة، فهو النجم الأول وأفضل لاعب في العالم لستة مرات، هو القائد وهو المنقذ الدائم من أي خسارة، حضوره يُغيّر الصورة بكل تأكيد على أرض الملعب فما هو الحال في غرفة الملابس؟

الارجنتيني يملك صداقة كبيرة مع أغلب اللاعبين أبرزهم لويس سواريز، حتى أن الصحافة تتابع كل تحركاته في التمارين وطريقة التواصل مع زملائه في الفريق ومحاول اكتشاف أي خلل أو مشكلة بينه وبين باقي اللاعبين، والكل يذكر الجدل الذي احيط حول علاقة ميسي مع الوافد الجديد أنطوان غريزمان، قبل أن يوضح الأخير أن الأمور على أفضل حال.

حتى في قضية نيمار، فنجد أن للأرجنتيني حضوراً كبيراً في القضية، فهو لطالما أراد عودة النجم البرازيلي الى الفريق وكان من بين أبرز الأشخاص الذين حرّكوا الموضوع الصيف الماضي.

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